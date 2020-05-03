شكرا لقرائتكم أحمد المحمدى ردا على أون سبورت: لم أتزوج إنجليزية وهبة العوضى لسه على ذمتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد المحمدى لاعب أستون فيلا الإنجليزى أنه لم يتزوج من أى فتاة إنجليزية خلال الفترة الحالية ومازال يرتبط بزوجته مصممة الأزياء هبة العوضى زوجته الأولى وأم ابنه مالك.

كانت إذاعة أون سبورت، قد كشفت عبر برنامجها "3 فى مهمة رمضانية"، أن أحمد المحمدى لاعب أستون فيلا الإنجليزى وكابتن منتخب مصر حصل على الجنسية الإنجليزية بعد إتمام زواجه من فتاة إنجليزية، عقب انفصاله عن مصممة الأزياء هبة العوضى زوجته الأولى وأم ابنه مالك.

قال المحمدى فى تصريحات خاصة من إنجلترا لـ"الخليج 365" أنه حصل على الجنسية الإنجليزية منذ 3 سنوات تقريبا بعد قضائه أكثر من 10 سنوات كلاعب محترف هناك ويحق له الحصول على الجنسية وفقا للقانون.

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أشار لاعب أستون فيلا إلى أنه يلتزم هو وأسرته بتعليمات السلطات البريطانية فى عدم الخروج من المنزل خلال فترة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على أنه يحرص على تنفيذ البرنامج التدريبى تحسبا لعودة النشاط الكروى.

أحمد المحمدى يلعب فى أستون فيلا، بجانب الجناح المصرى الآخر محمود حسن تريزيجيه، وانضم المحمدى لصفوف الفيلانز عام 2017، قادما من فريق هال سيتى.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل توقف المنافسات، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.