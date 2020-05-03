أندية الدورى تستفسر عن تكاليف الإقامة بالفنادق المحددة لعودة النشاط

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جدة - عمرو شويل أجري عدد من مسئولو أندية الدوري الممتاز اتصالات بمسئولو اللجنة الخماسية للاستفسار عن من يتحمل تكلفة فنادق الإقامة والملاعب خاصة للأندية البعيدة عن الملاعب التي سيحددها مسئولو اتحاد الكرة فضلا عن تكاليف العينات الخاصة بفيروس كورونا التي ستتخذ من اللاعبين بصورة دورية لمتابعة حالتهم الصحية . من ناحية اخري كشف جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن اتحاد الكرة ناقش مع الوزير سيناريوهات عودة الدورى فى حالة تحسن الأوضاع التى تتعلق بازمة فيروس كورونا، موضحا أن هناك بعض الإجراءات التى تم مناقشتها اليوم، مثل: - إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة. - تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50. - تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط. - خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى. Advertisements - تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات. - تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى. - تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى. - منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق. - منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام. - منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.

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