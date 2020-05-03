شكرا لقرائتكم نصيحة رمضان (10).. التركيز على تناول البروتينات في وجبة الإفطار يفيد اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع بداية شهر رمضان المبارك يتساءل الكثيرون إذا كان يؤثر الصيام على الرياضيين تحديداً لاعبو كرة القدم، وهل هناك نظام غذائي أو بعض النصائح الطبية التي يجب إتباعها حتى لا يتأثر آداؤهم في المباريات بسبب الصيام ؟

كان هناك اعتقاد سائد في السابق بأن خوض لاعب كرة القدم المباريات وهو صائم يمثل خطراً على صحته، لكن أكدت دراسات طبية حديثة في العامين الأخيرين عدم دقة هذا الكلام فاللاعب لو اتبع التعليمات والنصائح الطبية يصبح بمقدوره خوض مباراة من دون تأثر مستواه.

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التركيز على تناول البروتينات في وجبة الإفطار خاصة الأسماك واللحوم والألبان، والكربوهيدرات مثل البطاطا والأرز، إضافة لتناول الفيتامينات.