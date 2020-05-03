شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى: ننتظر تصور عادل لعودة الدورى يحقق تكافؤ الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن ناديه ينتظر تصور عادل لإستئناف بطولة الدوري بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين كل الاندية وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": " لابد من تكافؤ الفرص وتوافر العدالة فى الاسابيع المتبقية من بطولة الدوري فى حالة إقرار عودة النشاط الكروى وبخلاف ذلك سيكون ظلم كبير لبعض الاندية "

وتابع المدير الفنى لطلائع الجيش : " واجهت أسوان والجونة على ملاعبهم بالدور الأول لماذا أخسر ميزة مواجهتهم فى الدور الثانى على ملعبى بما يضمن خروجى بنتيجة إيجايبة على أقصى تقدير إذن ينبغى عدم الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين كل الاندية".

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وفى وقت سابق أكد عبد الحميد بسيونى أن ناديه سيؤيد القرار الذى سوف تتخذه الدولة فى حسم مصير بطولة الدورى هذا الموسم سواء بعودتها أو إعلان إلغائها لأن الأهم هو صالح المصريين، وقال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "مصر تواجه عدوا مجهولا اسمه كورونا، منعرفش جه إمتى وهيخرج إزاى وهياخد معاه مين، وعشان كده كلنا فى مركب واحد ضد هذا العدو".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "سواء أقرت الدولة عودة الدورى سنوافق على الفور سواء حدث هذا بعد سنتين وليس شهور، لو مصر آمنة هنلعب تانى يوم أو حتى نكمل بعد سنين مفيش مشكلة سواء فى الفائز باللقب أو حتى فى الهابطين للقسم الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى قال بنفسه صحة المواطن المصرى هى أهم حاجة".

وتابع عبد الحميد بسيونى "حال إقرار الدولة لإلغاء البطولة هذا الموسم لن نعترض، الكرة المصرية ألغت الدوري حزناً على 74 من مشجعى الأهلى فى أحداث بورسعيد ولو كررت الموقف هذه المرة لن نعترض وسنؤيد القرار حزناً على ضحايا كورونا، قلوبنا موجوعة عشانهم ولازم الناس تحس أن بتوع الكرة حاسين بأسر الضحايا المكلومين، بدل مايقولوا علينا بتوع ملايين ومش حاسين بحد".