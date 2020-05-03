شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة: جميع المسابقات تحتاج شهرين ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الدايم المدير النفيذى لإتحاد الكرة الطائرة أن جميع مسابقات الإتحاد للمراحل السنية المختلفة تحتاج إلى شهرين ونصف من أجل إنهاء موسم 2019 / 2020 فى حال عودة النشاط .
و قال عبد الدايم فى تصريح لـ الخليج 365 أن هذه المودة واقع شهر للإعداد و شهر و نصف للمنافسة حتى يتنهى الموسم .
و يناقش مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة سيناريوهات لعودة النشاط فى حالة صدور قرار بعودته حتى لا تؤثؤ على الموسم الجديد .
و تشهد مسابقات الطائرة مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إإحترازى بسبب فيروس كورونا .
و أشار عبد الدايم إلى أن إتحاد الكرة الطائرة ملتزم تماما بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولن يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين و المواطنين.
ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.
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