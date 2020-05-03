شكرا لقرائتكم غودين يخطط للعودة إلى أتلتيكو مدريد مدرباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف دييغو غودين مدافع إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب أوروغواي رغبته في العودة يوما ما لناديه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني كمدرب وليس كلاعب.

وكتب غودين عبر حسابه في "إنستغرام": عشت الكثير من اللحظات المذهلة مع أتلتيكو ، ولكني أعتقد أن هدفي في شباك برشلونة في طريقنا نحو لقب الدوري الإسباني عام 2014 هو الأفضل بالنسبة لي ولجماهير أتلتيكو، أما الآن لقد انتقلت لمرحلة جديدة في مسيرتي واستمتع بتجربتي مع إنتر ميلان، الأكيد أنني لن أعود لأتلتيكو مدريد كلاعب، ولكن لمهمة أخرى، من يعرف.

وقضى غودين تسعة مواسم ضمن صفوف أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني عام 2014 كذلك اعتلى منصة التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا إلى جانب لقبين في الدوري الأوروبي ووصل مع أتلتيكو إلى نهائي دوري الأبطال مرتين.