نفى مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن تكون الأندية أرسلت خطابات تطلب فيها إلغاء الدوري هذا الموسم، في ظل انتشارفيروس كورونا في الوقت الحالي.
وقال المصدر، إن اتحاد الكرة لم يتلق خطابات منالأندية سواء الرافضة لاستكمال النشاط أو الداعمة لاستمرار المسابقة.
كانت أندية الدوري اتفقت على إلغاء الدوري باستثناء الأهلي وبيراميدز والمقاولون العرب وسموحة، حيث يرغبون في استئناف المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: لم تصلنا خطابات من الأندية بطلب إلغاء الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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