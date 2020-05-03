اتحاد الكرة: لم تصلنا خطابات من الأندية بطلب إلغاء الدوري

نفى مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن تكون الأندية أرسلت خطابات تطلب فيها إلغاء الدوري هذا الموسم، في ظل انتشار

فيروس كورونا في الوقت الحالي.

وقال المصدر، إن اتحاد الكرة لم يتلق خطابات من

الأندية سواء الرافضة لاستكمال النشاط أو الداعمة لاستمرار المسابقة.

كانت أندية الدوري اتفقت على إلغاء الدوري باستثناء الأهلي وبيراميدز والمقاولون العرب وسموحة، حيث يرغبون في استئناف المسابقة.