المقاولون يتمسك باستئناف الدوري وعدم إلغاءه

يرفض نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، فكرة إلغاء الدوري الممتاز لهذا الموسم، بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر منذ شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتجه بعض الأندية بالدوري الممتاز، لإعلان

رفضهم استكمال المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، ذلك بعد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النشاط الكروي، بسبب الكورونا.

وأكد نادي المقاولون تمسكه، باستكمال الدوري، بسبب الخسائر المادية التي ستحدث في حال إلغاءه، بالأضافة لضياع مهجود الفريق بعدما وصل للمركز الثاني، و المواصلة من أجل حلمه، بالعودة للبطولات الإفريقية.

يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد ٣٣ نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد ٤٩ نقطة.