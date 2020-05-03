اتحاد الكرة يقرر إقامة 4 مباريات يوميًا بحد أقصى حال عودة النشاط الكروي

رفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة زيادة عدد المباريات في اليوم الواحد حال عودة الدوري الممتاز مرة أخرى في ظل توقف النشاط للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مصدر باتحاد الكرة، أنه حال عودة الدوري، فإن عدد المباريات في اليوم الواحد لن يزيد عن 4 لقاءات حتى يتسنى تطبيق تقنية الفيديو، خاصة وأنه لا يمكن تطبيقها

في أكثر من 4 مباريات في اليوم الواحد كما هو مُعلن مسبقًا.

وتابع أن مباريات الدوري حال عودته ستكون مضغوطة بشكل كبير جدًا حتى يتمكن اتحاد الكرة من تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد الذي يشهد العديد من الارتباطات للمنتخبات.