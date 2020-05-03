إنتر ميلان يقدم عرضًا رسميًا لضم بول بوجبا

قررت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي التقدم بعرض رسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم النجم الفرنسي بول بوجبا، في حال بيع الثنائي ماورو إيكاردي وإيفان بيرسيتش هذا الموسم . وكشفت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن رغبة مسؤولي إنتر ميلان في بيع ماورو إيكاردي بـ 70 مليون يورو، وأيضًا الحصول على 20 مليون يورو من بيع اللاعبب بيرسيتش. رغبة مسؤولي إنتر ميلان في بيع ماورو إيكاردي بـ 70 مليون يورو، وأيضًا الحصول على 20 مليون يورو من بيع اللاعبب بيرسيتش. Advertisements ويرغب الإيطالي أنطونيو كونتي في دفع مبلغ 90 مليون يورو دفعة واحدة في الصيف القادم، لإقناع مسؤولي مانشستر يونايتد بالتخلي عن بول بوجبا، بعد نهاية الموسم الكروي الجاري. مبلغ 90 مليون يورو دفعة واحدة في الصيف القادم، لإقناع مسؤولي مانشستر يونايتد بالتخلي عن بول بوجبا، بعد نهاية الموسم الكروي الجاري. ويهتم يوفنتوس أيضاً بضم اللاعب بول بوجبا، لكنه يريد إدخال لاعبين في الصفقة، وذلك مما يجعل موقف منافسه إنتر أقوى في حال تقديم عرض رسمي.

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