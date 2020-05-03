الأهلي يحسم مصير ثنائي سموحة

يحسم السويسري رينيه فايلر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مصير كريم يحيى ومحمد عبدالمنعم الثنائي المعار إلى نادي سموحة.
ورشح فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالناديالأهلي وبعض أعضاء لجنة التخطيط الثنائي للعودة في الموسم المقبل.
وكان الأهلي قد أعار الثنائي عبد المنعم ويحيى بجانب ناصر ماهر وصلاح محسن إلى فريق سموحة.
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