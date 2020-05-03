الأهلي يحسم مصير ثنائي سموحة

يحسم السويسري رينيه فايلر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مصير كريم يحيى ومحمد عبد المنعم الثنائي المعار إلى نادي سموحة. المنعم الثنائي المعار إلى نادي سموحة. ورشح فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وبعض أعضاء لجنة التخطيط الثنائي للعودة في الموسم المقبل. الأهلي وبعض أعضاء لجنة التخطيط الثنائي للعودة في الموسم المقبل. وكان الأهلي قد أعار الثنائي عبد المنعم ويحيى بجانب ناصر ماهر وصلاح محسن إلى فريق سموحة.

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