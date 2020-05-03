تيرشتيجن يكشف سبب تعطل مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة

تحدث مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، عن مستقبله مع النادي الكتالوني في ظل انتهاء عقده في صيف 2022.

وقال الحارس الألماني في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية،

إنه أجرى محادثات مع مسؤولي النادي بشأن تمديد تعاقده إلا أنها توقفت على إثر أزمة فيروس كورونا

وأعرب شتيجن عن سعادته بالتواجد بصفوف فريق برشلونة مشيرًا أن الوضع في النادي الكتالوني يدعو للاستقرار وعدم التفكير في الرحيل.

وبسؤال الحارس الألماني عن احتمالية عودته لناديه السابق بوروسيا مونشنجلادباخ، رد قائلًا " بالتأكيد لن أرفض ذلك، فانا أعشق هذا النادي".