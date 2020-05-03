إدواردو : مازلت لاعبًا في الهلال السعودي

كشف البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تلقيه عروضًا عدة من أندية سعودية، وطرية وإماراتية، من أجل الحصول على خدماته عقب دخوله الفترة الحرة التي

تتيح له تلقي العروض وقبولها دون الرجوع إلى ناديه الحالي .

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تصريح خاص لها مع إدواردوقائلًا فيه :" تبقَّى في عقدي

مع نادي الهلال شهران، وسأنتظر حتى آخر يوم، ثم سأتخذ قراري الأخير بشأن مستقبلي احترامًا للنادي وعقدي الذي يسري معه".

وواصل قائلًا " لم تكن هناك مفاوضات من نادي الهلال حتى الأن، وكما ذكرت، سأنتظر حتى نهاية عقدي، ثم سأحدِّد ردّي على العروض "