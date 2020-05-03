فخر الدين بن يوسف يحسم موقفه من التجديد للإسماعيلي

حسم النجم التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي موقفه من التجديد للدراويش .

وأكد مصدر داخل الإسماعيلي أن بن يوسف وافق على التجديد للنادي الإسماعيلي ومن المنتظر أن يعود اللاعب من تونس إلى

مصر بعد عودة الطيران .

وكان وقع فخر الدين بن يوسف للنادي الإسماعيلي في موسم الإنتقالات الشتوية الماضي لمدة ستة أشهر في صفقة إنتقال حر .