فخر الدين بن يوسف يحسم موقفه من التجديد للإسماعيلي

حسم النجم التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي موقفه من التجديد للدراويش .
وأكد مصدر داخل الإسماعيلي أن بن يوسف وافق على التجديد للنادي الإسماعيلي ومن المنتظر أن يعود اللاعب من تونس إلىمصر بعد عودة الطيران .
وكان وقع فخر الدين بن يوسف للنادي الإسماعيلي في موسم الإنتقالات الشتوية الماضي لمدة ستة أشهر في صفقة إنتقال حر .
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