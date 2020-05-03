الدولي للكرة الطائرة جلوس يختار حياة خطاب ضمن أفضل الشخصيات الرياضية

اختار الاتحاد الدولى للكرة الطائرة جلوس الدكتورة حياة خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارلمبية المصرية ضمن افضل الشخصيات فى الإدارة المصرية ضمن افضل الشخصيات فى الإدارة الرياضية وجاء اختيار الاتحاد الدولي للدكتورة حياة خطاب ضمن أفضل الشخصيات الرياضية لمساهماتها فى تطوير الكرة الطائرة جلوس بقارة افريقيا .



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