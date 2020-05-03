دي بروين يكشف عن رحيله عن مانشستر سيتي في هذه الحالة

كشف البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي عن إمكانية رحيله عن فريقه في حال قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتثبيت عقوبة الاستبعاد عن دوري أبطال أوروبا في السنتين المقبلتين.

وستنظر محكمة التحكيم الرياضي باستئناف نادي مانشستر سيتي

مطلع الصيف، بعدما استبعده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

لكن النادي الإنجليزي تقدم باستئناف موجه ضد قرار غرفة الحكم التابعة للجنة

المراقبة المالية للأندية الصادر في 14 فبراير 2020.

ويرتبط دي بروين بعقد لثلاث سنوات مع سيتي وقد أشار إلى انه في حال نجح ناديه في الاستئناف سيبقى في صفوفه حتى ولو حاول ناديا برشلونة أو ريال مدريد ضمه إلى صفوفهم مشيرا إلى أنه يلعب ضمن أحد أفضل الفرق والدوريات في العالم.