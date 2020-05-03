انت الان تتابع دي بروين لاعب سيتي يتطلع للعودة للمباريات قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين

يعتقد لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين أن فريقه مانشستر سيتي بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم يمكنه العودة للتدريبات في غضون أسبوعين وأن موسم الدوري الانجليزي سيستكمل رغم أزمة كوفيد-19 وأن العقوبة المفروضة على فريقه بالحرمان من اللعب أوروبيا سيتم إلغائها.

كما عبر اللاعب عن سعادته بتمديد تعاقد مدرب منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز مع الاتحاد ليستمر على رأس الجهاز الفني حتى نهائيات كأس العالم 2022. وقال أيضا إنه لا يرغب في ترك ناديه الحالي.

وخلال حديثه إلى صحيفة هيت لاتسته نيوز البلجيكية توقع دي بروين (28 عاما) استكمال ما تبقى من مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز بعكس ما حدث في بطولات الدوري في فرنسا وهولندا وبلجيكا.

وقال دي بروين عن ذلك "أشعر أنه سيكون بوسعنا العودة للتدريبات من جديد في غضون أسبوعين.

"الحكومة ترغب في عودة كرة القدم في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها منح الجمهور شيئا لكن المباريات ستقام بدون جمهور حسبما أعتقد."

وأضاف اللاعب البلجيكي "الجانب المالي في غاية الأهمية بالنسبة للدوري الانجليزي الممتاز وستكون هناك مشكلات خطيرة في حالة عدم اكمال الموسم."

واشار دي بروين إلى أن زميله في سيتي سيرجيو أجويرو قال في الأسبوع الماضي إنه يشعر بالخوف من العودة.

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وقال دي بروين "لا أعتقد أنهم يخافون على أنفسهم بل على أسرهم.. هذه هي المشكلة بالنسبة للكثيرين. الكل سيخضع للفحص بمجرد العودة للملاعب من جديد."

وقدم دي بروين أداء متميزا جدا قبل توقف المباريات بسبب العدوى.

وأردف اللاعب البلجيكي الدولي "عندما تعود عجلة الدوري للدوران لن اعتبر ذلك امتدادا للموسم بل بداية موسم جديد.

"لم أتوقف لمدة طويلة كهذه طوال مسيرتي الرياضية لكني لا أرى في ذلك قضية كبيرة. والقائمون على الأمور يعملون وسأقبل بكل ما يقولونه ويقررونه."

وبالنسبة لعقوبة الحرمان من اللعب على المستوى الأوروبي في الموسمين المقبلين والمفروضة على سيتي بسبب مخالفته لوائح اللعب المالي النظيف قال دي بروين "النادي طعن في العقوبة وقال لنا إنه يثق بنسبة 100 في المئة تقريبا في أنه على صواب وأنا أثق بالنادي."

وأشار دي بروين إلى أن قرار المدرب مارتينيز بالبقاء مع المنتخب البلجيكي هو خطوة منطقية نظرا لتأجيل بطول أوروبا 2020 إلى العام المقبل بسبب الأزمة الصحية.

وقال دي بروين "لو أقيمت بطولة أوروبا هذا العام لربما انتقل مارتينيز إلى مكان أخر. لكن نحن لدينا مشروع لم يكتمل بعد وليس من المنطقي أن يترك المدرب الفريق الآن."