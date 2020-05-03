الامارات | كاريلي يحسم مصير لاعبي الاتحاد السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يحسم مصير لاعبي الاتحاد السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق قرار التجديد مع اللاعبين المنتهية عقودهم بنهاية الموسم من عدمه، حسبما أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية نقلا عن مصادر خاصة لم تكشف عنها.

وأوضحت الصحيفة أن عساف القرني حارس مرمى الفريق وعمار الدحيم لاعب خط الوسط كانا قد دخلا فترة الستة شهور الأخيرة من عقديهما اللذين ينتهيان بنهاية الموسم المتوقف حاليا بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

كما ينتهي عقد المغربي كريم الأحمدي لاعب الفريق بنهاية الموسم الحالي ، وسيقرر الجهاز الفني بالاتفاق مع الإدارة في نهاية الموسم تجديد عقده من عدمه.

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