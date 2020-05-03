شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم ليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع نجم وسط ميدان نظيره الإنجليزي ليستر سيتي ويلفريد نديدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وحسب شبكة ESPN، يستعد النادي الفرنسي لتقديم عرض للتعاقد مع اللاعب النيجيري الدولي مقابل مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني مع فتح باب الانتقالات.
ولا يزال عقد «نديدي» مع الثعالب يمتد لـ 4 سنوات إضافية، لذا سيتعين على باريس سان جيرمان إقناع ليستر سيتي بالتخلي عن خدمات اللاعب صاحب الـ 23 عامًا.
وكان «نديدي» قد شارك مع ليستر في 29 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات وسجل خلالها هدفين، قبل تعليق المسابقات بسبب انتشار فيروس كورونا.
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