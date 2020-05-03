شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: 120 مليون تنعش خزينة الزمالك الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنتعش خزينة نادي الزمالك الشهر المقبل بـ120 مليون جنيه، قيمة اشتراكات النادي التي سيتم تحصيلها، بحسب ما أكده طارق يحيى، مقدم برنامج «زملكاوي» على قناة النادي.
ونقل «يحيى» عن مرتضى منصور قوله: «قيمة اشتراكات النادي تتجاوز 120 مليون جنيه، وأن القلعة البيضاء تعيش حالة من الاستقرار المالي والإداري، وليس هناك أي أزمات».
وأضاف «يحيى» أن رئيس الزمالك أكد صرف جميع مستحقات اللاعبين والمدربين، وكذلك كل العاملين بالمنظومة الرياضية، وكذلك رواتب العاملين بالنادي.
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