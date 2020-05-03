شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 10 انتصارات للكرة المصرية فى شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتبطت الكرة المصرية بالعديد من الذكريات السعيدة خلال شهر رمضان المعظم، بتحقيق المنتخبات الوطنية انتصارات مدوية فى المحافل القارية، فضلاً عن استطاعة الأندية المصرية إحراز ألقاب وحسم العديد من المباريات الهامة على المستوى الإفريقى.

ونستعرض من خلال هذا التقرير أسعد لحظات الكرة المصرية خلال شهر الصيام وأشهر 10 انتصارات.

أحمد الكاس نجم الزمالك والأولمبى السابق قاد منتخب مصر الأول لانتصار مدو على حساب نظيره الجنوب إفريقى فى عقر دار الأخير بمنافسات الجولة الثالثة للدور الأول من أمم إفريقيا 1996، مانحاً الفراعنة بطاقة الترشح لربع النهائى.

ويحلق نجم سيد عبدالحفيظ فى سماء المنزة بتونس بتسجيل هدف قاتل فى شباك الترجى يمنح فريق النادى الأهلى بطاقة الترشح لنهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2001، للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

الزمالك يقبض على الأميرة الإفريقية ويُتوج بطلاً لإفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 2000 بالكاميرون فى مواجهة فريق كانون ياوندى بإياب الدور النهائى، حيث خسر الأبيض بهدفين نظيفين ولكنه استفاد من الفوز برباعية فى القاهرة بالذهاب.

ويبلغ الزمالك نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2002 بثنائية تاريخية لحسام حسن فى شباك مازيمبى الكونغولى بملعب القاهرة فى لقاء الإياب بعدما ظفر الفارس الأبيض بتعادل إيجابى من لوبومباشى فى الذهاب.

ويحافظ الصقر أحمد حسن على حظوظ الجيل الذهبى لمنتخب مصر فى أمل الصعود لنهائيات كأس العالم 2010 بتسجيل هدف قاتل يمنح الفراعنة الانتصار فى موقعة كيجالى أمام المنتخب الرواندى بتصفيات المونديال.

الأهلى يواصل صولاته فى دورى الأبطال فى رمضان، ويعبر عقبة أسيك ميموزا الإيفوارى بالفوز بثنائية نظيفة فى القاهرة وخسارة بطعم المكسب فى أبيدجان بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لنهائى نسخة 2006.

ويكرر الأهلى بلوغه نهائى دورى الأبطال فى رمضان، وذلك خلال نسخة 2007 بالفوز بهدف عكسى فى مواجهة الاتحاد الليبى.

Advertisements

الإسماعيلى تألق بشدة فى ملعب المنزة بإياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا 2003، وصعق الترجى بثلاثية بلغ على إثرها نهائى تلك النسخة ووقع عليها كل من أحمد فتحى وعبدالرحمن تراورى ومحمد محسن أبوجريشة.

الزمالك يعود لمعانقة الألقاب القارية فى رمضان ويصعد على منصة التتويج بالكونفدرالية فى نسخة 2018 إثر التفوق فى ملعب برج العرب على نهضة بركان المغربى فى لقاء الإياب.

الزمالك حقق انتصارين مدويين خارج ملعبه خلال مشواره القارى فى السنوات الأخيرة، الأول استطاع خلاله تحقيق «ريمونتادا» رائعة فى مواجهة أورلاندو الجنوب إفريقى وتحويل التأخر بهدف لانتصار بثنائية حملت توقيع معروف يوسف ومصطفى فتحى بمنافسات الكونفدرالية 2015، وأكمل باسم مرسى مسلسل انتصارات رمضان خارج الديار لأبناء ميت عقبة بتسجيل هدف ثمين جنى به فريقه النقاط الثلاث فى مواجهة إنيمبا النيجيرى بمجموعات دورى الأبطال نسخة 2016.