شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: مارتن يول أقوى مدرب في تاريخ الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الهولندي مارتن يول، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، هو صاحب أكبر اسم لمدرب تولي تدريب الأحمر، موضحًا أنه تولى تدريب فرق في الدوري الإنجليزي 10 سنوات وأياكس الهولندي ويمتلك سيرة ذاتية قوية ولكنه تعرض لضغوط في مصر بسبب خسارة بطولة أفريقيا.

وأضاف عرابي، خلال استضافته في قناة «أون تايم سبورت»، أن يول لم يأخذ فرصته في الأهلي لأنه لم يستمر سوى 4 شهور فقط، ولم يحصد ما زرعه، مشيرا إلى أنه تعاقد مع على معلول وجونيور أجايي ومروان محسن وطلب عودة كريم نيدفيد من الإعارة، ولكن حادث تعدي الجماهير على تدريب الفريق عجل برحيله.

وأكد المدرب المساعد السابق بالأهلي، أن مارتن يول أخبره أنه لا يعمل في مصر من أجل الفلوس أو الشهرة لأنه يمتلك أموالا لو أشعل فيها النار لن تنتهى جمعها خلال لعبه وتدريبه في أوروبا.