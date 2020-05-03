شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: لعبت لمنتخب مصر بعد تألقي مع إسكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أنه انضم لصفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم في عام 1986 بعدما تألق في صفوف إسكو.
وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:«انضميت للزمالك بعد انضمامي لمنتخب مصر».
وأكمل حديثه مؤكداً أنه قام بفتح مكتب شحن للبضائع خلال فترة لعبه للزمالك.
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