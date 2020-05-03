شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يحسم مصير إبراهيم دياز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم نادي ريـال مدريد الإسباني مصير لاعبه إبراهيم دياز إذ قرر إرساله في إعارة إلى أحد الأندية داخل إسبانيا مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية القادم.
وأشارت صحيفة «Ok Diario» الإسبانية إلى رغبة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في استمرار تطور اللاعب بالمشاركة بشكل منتظم في المباريات واكتساب المزيد من الخبرة قبل العودة لارتداء قميص الميرنجي.
وأضافت الصحيفة إن اللاعب الإسباني صاحب الـ20 عامًا يحظى باهتمام ناديي ريـال سوسيداد وخيتافي، إلا أن ريـال مدريد لن ينظر في أي عرض لشراء اللاعب نهائيًا.
ولم يستطع «دياز» حجز مقعد في التشكيلة الأساسية لـ«زيدان» هذا الموسم ولم يعتمد عليه الفرنسي سوى في 7 مباريات فقط بجميع البطولات، أحرز خلالهم هدفًا وصنع مثله.
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