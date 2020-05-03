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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اموروزو: لاوتارو قرر بالفعل الانتقال الى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
كشف نيكولا أموروزو نجم يوفنتوس السابق، أن الارجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الانتر قرر بالفعل الذهاب إلى برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويعد لاوتارو من الاهداف الرئيسية للنادي الكتالوني من اجل تدعيم خط هجوم الفريق، وفي الوقت نفسه، فإن المهاجم الأرجنتيني مطلوب أيضًا في مانشستر سيتي وتشيلسي في البريميرليغ.
وقال أموروزو لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية:" لاوتارو قرر بالفعل الانتقال إلى برشلونة".
وأضاف:" بالتأكيد ان قرار مغادرة الانتر ليس سهلاً، وأنا مقتنع بأن الإنتر سيجد البديل المناسب".
وسجل صاحب الـ22 عامًا، 16 هدفًا في 31 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.
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