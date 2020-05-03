- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روخو يثير الجدل في الارجنتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
أثار الارجنتيني ماركوس روخو، مدافع مانشستر يونايتد المعار إلى إستوديانتس، جدلاً كبيراً في الأرجنتين.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن فيديو لروخو أثناء كسره للحجر الصحي، بالتواجد مع 10 أشخاص على الأقل في مكان واحد، بالإضافة إلى تدخين سيغارة.
واوضحت، أن فرانكو شقيق روخو وراء تصوير الفيديو ونشره على حسابه بشبكة "إنستغرام"، لكن تم مسحه سريعًا.
واضافت أن الفيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل اللاعب يتلقى الكثير من الانتقادات في الأرجنتين على سلوكه.
الا ان الصحيفة اشارت الى أنه لا يمكن التأكيد بشكل قاطع إن كان هذا الفيديو حديثًا أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر روخو يثير الجدل في الارجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.