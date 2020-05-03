روخو يثير الجدل في الارجنتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

أثار الارجنتيني ماركوس روخو، مدافع مانشستر يونايتد المعار إلى إستوديانتس، جدلاً كبيراً في الأرجنتين.



وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن فيديو لروخو أثناء كسره للحجر الصحي، بالتواجد مع 10 أشخاص على الأقل في مكان واحد، بالإضافة إلى تدخين سيغارة.

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واوضحت، أن فرانكو شقيق روخو وراء تصوير الفيديو ونشره على حسابه بشبكة "إنستغرام"، لكن تم مسحه سريعًا.

واضافت أن الفيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل اللاعب يتلقى الكثير من الانتقادات في الأرجنتين على سلوكه.

الا ان الصحيفة اشارت الى أنه لا يمكن التأكيد بشكل قاطع إن كان هذا الفيديو حديثًا أم لا.