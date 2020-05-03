شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لويس فيغو: لهذا السبب تركت برشلونة وذهبت الى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 اكد النجم البرتغالي المعتزل ​لويس فيغو​ انه لم يحظ بالاهتمام الكافي في ​برشلونة​ لذا رحل الى صفوف الغريم التقليدي ​ريال مدريد​ حيث وجد هناك العديد من النجوم والاهتمام المطلوب.

Advertisements وفي حديث عبر موقع انستغرام قال البرتغالي: "لعبت في مسيرتي مع لاعبين كبير مثل رونالدو وريفالدو وستويتشكوف وغوارديولا وهييرو وفيرون وراول ايضا". وعن انتقاله الى الريال قال: "انتقلت من مدينة أعطتني الكثير وكنت أشعر بالراحة فيها ولكن غياب التقدير دفعني الى الرحيل. واضاف: "جئت إلى مدريد وسط تغير مهم في الرئاسة والأمور لم تكن سهلة في البداية كل شيء كان جديداً بالنسبة لي ولكني تأقلمت بسرعة بمساعدة الجميع.

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