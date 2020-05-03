شكرا لقرائتكم محاضرات المدربي أون لاين تبدأ غدا تحت إشراف محمود سعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق غدًا المحاضرات التي ينظمها محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة on line للمدربين و مدربي حراس المرمي واستغلال فترة توقف النشاط الكروي بعد انتشار فيروس كورونا .

تقام غدا الاثنين محاضرة عن تصور استئناف النشاط و منهجية التدريب في الثانية ظهرًا عن طريق الدكتور محمود سعد بينما محاضرة في العاشرة مساء الثلاثاء عن اختبارات وقياسات للدكتور هاني سعيد ثم محاضرة يوم الخميس عن فترات الإعداد من ٤ الي ٦ أسابيع .

وتنظم الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، سلسلة من المحاضرات و( كورسات لايف )للمدربين والإداريين ومخططى الأحمال وأخصائيي الإصابات، و ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم القدره على عقد هذه الدورات بشكل مباشر مع المتدربين.من ناحية اخري كشف جمال محمد علي نائب الجبلاية فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن اتحاد الكرة ناقش مع الوزير سيناريوهات عودة الدورى فى حالة تحسن الأوضاع التى تتعلق بازمة فيروس كورونا، موضحا أن هناك بعض الإجراءات التى تم مناقشتها اليوم، مثل:

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

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- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

- منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.