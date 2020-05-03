أيمن يونس: الإرهاب من وجهة نظرى أخطر من كورونا

جدة - عمرو شويل كشف أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الارهاب أخطر من وباء كورونا ، وقال يونس فى برنامجه الاذاعى "الفيلسوف" المذاع على أون سبورت : " حادث بئر العبد وجع قلبى أوى، مستحيل بشر يأذى انسان فى شهر رمضان ، أكيد اللى قام بالحادث ده حيوان مش أنسان ، الارهاب فى رأيى أخطر من كورونا ، الوباء عدو معروف أنما الارهاب عدو نكرة" .

وعن أزمة كورونا قال أيمن يونس : " هذا الوباء أثبت أن لدينا كنز ثمين هو الجيش الابيض الذى أثبت المعدن الأصيل للمصريين فى الازمات ، الاطباء يقدمون أرواحهم فداء لهذا الشعب ، وأعجبنى أيضاً تضامن الشركات الاستثمارية مع الغلابة بمساعدتهم للأسر المتضررة من توقف الحياة بسبب كورونا ".

من ناحية أخرى، كشف ايمن يونس نجم الزمالك السابق، انه يفكر فى خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة فى حالة انتهاء ازمة فيروس كورونا، لان هناك بعض الأفكار لديه لتطوير الكرة المصرية من خلال اللواءح والعمل الفني.

وقال يونس فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، انه سبق وفكر فى خوض انتخابات نادى الزمالك قبل ان يسحب اوراقه، لافتا الى انه لا يوجد ما يمنعه من التواجد فى ناديه الابيض فى اى وقت

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وأكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن مصر تفتقر لكرة القدم الحقيقية فى السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أن الصراعات والتصريحات المتبادلة هى شعار المرحلة وللأسف يلجأ اللاعبون السابقون لتصريحات ساخنة وخروج عن النص من أجل الظهور على الساحة الرياضية.

وقال يونس فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن جيله فى الزمالك حقق بطولات كثيرة بسبب الادارة المحترفة لحلمى زامورا الذى استطاع أن يقود الفريق لمرحلة تاريخية، بجانب الاعتماد على قطاع الناشئين وأبناء النادى مشيرا إلى ان فاروق جعفر كان قائد محنك واستطاع أن يقود الفريق بخبرته الكبيرة.

تابع نجم الزمالك السابق أن الإصابة حرمته من الإنضمام لمنتخب مصر فى مونديال ايطاليا عام 1990، موضحا أن محمود الجوهرى المدير الفنى السابق للفراعنة تحدث معه وأكد أهمية انضمامه للمنتخب لأن المنتخب كان يفتقد اللاعب الذى يجيد بناء هجمة فى وسط الملعب، ولكن الإصابة حرمته من السفر لايطاليا.

وقال يونس أن علاقة لاعبى الأهلى والزمالك دائما تكون على أفضل ما يكون خارج الملعب، وما يحدث داخل الملعب يكون مجرد حماس نرفزة ملعب، ولكن دائما ما تكون العلاقات قوية بين اللاعبين بحكم التواجد فى المنتخبات والمحافل الكبرى، مناشدا المتعصبين وهواة اثارة المشكلات بعدم تصدير العنف والتعصب للجماهير المصرية عن طريق وسائل الاعلام والسوشيال ميديا.