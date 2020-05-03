شكرا لقرائتكم نجم طائرة الأهلى عن رحيل أحمد فتحى: وجهة نظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة فى النادي الأهلي أن أحمد فتحى لاعب لافريق الأحمر الذى رحل مؤخرا إلى صفوف بيراميدز له وجهة نظر فى رحيله عن الأهلى . وقال عبد السلام فى تصريح لـ الخليج 365: " مش معقول فتحى فكر فى الماديات و كنت أتمنى إنهاء مشواره فى النادى الأهلى . وأشارعبد الله عبد السلام إلى ان فتحى نجم كبير و يعرف جيدا مصلحته ، قائلا لكل لاعب وجهة نظر فى مشواره . و تتجه النية فى النادى الأهلى إلى تجميد فتحى إلى نهاية الموسم الحالى تمهيدا لرحيله و إعطاء محمد هانى فرصة تحمل مسئولية الجبهة اليمنى بمفرده . Advertisements ويعد عبد الله عبد السلام من أبرز نجوم منتخب الكرة الطائرة والنادى الأهلى لما حققه للفراعنة ولناديه من إنجازات، حيث يمتلك شعبية قوية بين الجماهير الحمراء . ويحرص عبد السلام فى استغلال وقت حظر فى قضاء وقته مع أسرته وممارسة تدريبات خفيفة فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية. ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

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