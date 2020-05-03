فايلر يناقش الأمور الكروية فى جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ

جدة - عمرو شويل يناقش السويسري رينيه فايلر المدير الفني النادي الأهلي عدة أمور كروية خلال جلسته المُرتقبة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق حيث يتطلع المدير الفني للإستفسار عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة من سيد عبد الحفيظ.

ويأتي في مقدمة هذه الأمور موقف وحالة لاعبي الفريق المُعارين لأندية أخرى حيث قام سيد عبد الحفيظ بإجراء اتصالات بلاعبى الفريق المُعارين من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التدريبية خلال فترة تعليق النشاط الحالية بسبب وباء كورونا، خاصة أولئك اللاعبين المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

كما المدير الفني للأهلي مع مدير الكرة أخر تطورات عودة النشاط بجانب تطورات صفقات الصيف بالإضافة إلي بحث موقف المصابين الاربعة ( سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود ) ومتابعة تدريباتهم و برامجهم التأهيلية.