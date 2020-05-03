شكرا لقرائتكم "خماسية الجبلاية": لن نتلق أى خطابات من الأندية لرفض استكمال الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة للخماسية باتحاد الكرة ان الجبلاية لم تتلقي اَي خطابات من أندية الدوري الممتاز ترفض فيها استكمال مسابقة الدوري الممتاز .

اتفق مسئولو أندية الدوري الممتاز علي إرسال خطابات رسمية من كل نادي الي اتحاد الكرة يطالبون فيها رفض استمرار مسابقة الدوري لهذا الموسم وصعوبة استئنافها بسبب تفشي فيروس كورونا الي جانب احتياجهم لفترة لا تقل عن شهر ونصف للاستعداد للمباريات والأهم هو كيفية عودة اللاعبين الأجانب من الخارج في ظل توقف رحلات الطيران .

وقام رؤساء الأندية بإنشاء جروب واتس آب شهد رفض ١١ نادي لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز وارسلو خطابات رسمية بذلك علي ان ترسل للجنة للخماسية اليوم .

كشف مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تفاصيل جلسة اللجنة مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى اليوم، موضحا أن الملاحظات التى جاءت فى تقرير الوزارة تم الرد عليها قبل الجلسة، ولم تأخذ أكثر من 5 دقائق فى جلسة اليوم.

تابع جمال محمد علي نائب الجبلاية فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن اتحاد الكرة ناقش مع الوزير سيناريوهات عودة الدورى فى حالة تحسن الأوضاع التى تتعلق بازمة فيروس كورونا، موضحا أن هناك بعض الإجراءات التى تم مناقشتها اليوم، مثل:

- إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

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- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

- منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.