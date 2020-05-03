جيرالدو لزوجته فى عيد ميلادها: انتى كل ما أتمناه

جدة - عمرو شويل غازل الانجولى جيرالدو نجم النادي الأهلي زوجته برسالة غرامية عبر حسابه على الانستجرام احتفالا بعيد ميلادها حيث نشر صورتها مع والدته ونجله وعلق قائلا : "عيد سعيد ياحبى..يمثل تاريخ اليوم كل ما تقصده لي ، لكل من يعرفك ، وخاصة لأطفالنا.. أنا فخور للغاية برؤية أنك أم حنونة ومحبة ورائعة ..أنت كل ما أتمناه في الزوجة.. طريقتك المحبة ، طريقتك السلمية ، كل ما تهتم به أنا وطفلنا هو الفرح لقلبي ، السلام لأفكاري.. وهذا لا يقدر بثمن ، لأنه لا يقدر بثمن ، لأن الرجل سيكون دائمًا مرآة زوجته.. شكري الأبدي لكل شيء تقدمه لي كل يوم"

وتابع جيرالدو : "كل خير تقدميه لنا هو قوة لعائلتنا.. إنتى قيمة مضافة لمنزلنا وهذا هو أعظم رفاهية يمكن لأي شخص أن يرغب في الحياة. خاصة اليوم ، عندما تجد وجهك في أي انعكاس ، سواء في نافذة متجر أو في مرآة. أنت كبريائي العظيم! أحبك!"

وتمكن الأنجولى جيرالدو، صانع ألعاب فريق الأهلى، من المشاركة فى 27 مباراة بقميص الفريق الأحمر منذ التعاقد معه الصيف الماضى قادما من اول أغسطس الأنجولى.IFrame

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وأحرز جيرالدو مع الأهلى 3 أهداف وكان أبرزها فى سموحة التى جاء اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء والمساهمة بشكل كبير فى حسم بطولة الدورى المصرى فيما تمكن أيضا من صناعة 6 أهداف لزملائه.

وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.

وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.