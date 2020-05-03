شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يدرس العروض الأوروبية قبل حسم موقفه من البقاء في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض رمضان صبحي لاعب الأهلي والمُعار من نادي هيدرسفيد الإنجليزي الرد على مسئولي القلعة الحمراء بشأن البقاء في النادي بعد انتهاء الإعارة من عدمها خاصة بعدما عرض عليه مسئولو الأهلي البقاء والشراء نهائياً لحاجة الفريق لجهوده لكن اللاعب أعلن أنه لن يبت في عرض الأهلي حالياً بسبب العروض الى تلقاها مؤخراً من أندية إنجليزية وإيطالية وتركية حسب تأكيدات نادر شوقي وكيل أعماله الذي أعلن أن أندية من هذه الدوريات ستُخاطب هيدرسفيلد لشراء اللاعب نهائياً لمكنها تنتظر عودة النشاط وإختفاء "جائحة" كورونا.

ويرغب الأهلي في حسم مصير رمضان صبحي سريعاً لأن بقاء اللاعب من عدمه سيحسم أمور كروية أخرى في الفريق يأتي في مقدمتها صفقة الجناح التى ينوي النادي إتمامها حال عدم بقاء رمضان صبحي ، وأكد رمضان للأهلي أنه بصدد حسم موقفه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة من هذه العروض والرد على عرض القلعة الحمراء موضحاً لمسئولي الأهلي أنه مُستمر مع الفريق لحين إنتهاء الموسم الحالي بعد قرار الفيفا بتمديد الإعارات بسبب وباء كورونا لذا فالوقت مازال طويل أمامه لحسم هذا الملف.

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وكشف رمضان صبحي موقفه بشأن مستقبله بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر وعودته من جديد لناديه الأصلي هيدرسيفيلد بداية من الموسم المقبل، وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أنه لن يلعب في مصر سوى للأهلي، مؤكداً أنه يرفض بشكل قاطع الانتقال للزمالك أو بيراميدز الذين دخلوا بالفعل في مفاوضات سابقة لضمه.

وشدد رمضان صبحي للمقربين منه أن رغبته الأولى هي العودة لأوروبا سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو الانتقال لأى ناد أخر يلعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، معلناً أن رغبته الثانية حال البقاء في الدوري المصري هي الاستمرار مع النادي الأهلي.