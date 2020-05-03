بلجيكا ستمدد عقد مدربها مارتينيز حتى عام 2022

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سيمدد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عقد مدربه الاسباني روبرتو مارتينيز حتى مونديال قطر 2022 بحسب ما اعلنت وسائل اعلام محلية عدة الاحد.
وكشفت صحيفة "لا درنيير اور" ان المدرب الكاتالوني (46 عاما) توصل الى اتفاق مبدأي مع الاتحاد البلجيكي قبل ثلاثة اسابيع مع بقاء بعض التفاصيل الضرائبية.
وكان عقد مارتينيز الحالي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.
وبحسب وسائل اعلامية عدة، فإن مارتينيز الذي تلقى عروضا من اندية اوروبية عدة في الاشهر الاخيرة، سيضاعف اجره السنوي الذي يتقاضاه حاليا وقدره 2ر1 مليون يورو.
وكان مارتينيز قاد منتخب "الشياطين الحمر" الى نصف نهائي مونديال روسيا عام 2018 قبل ان يحقق الميدالية البرونزية على حساب انكلترا.
وتسلم مارتينيز منصبه في تموز/يوليو عام 2016 خلفا لمارك فيلموتس قادما من نادي ايفرتون الانكليزي.
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