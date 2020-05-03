لتجنب خسارة 100 مليون استرليني.. موعد مقترح لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكرت تقارير أوروبية أنه هناك موعد مقترح لنهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي للحد من خسائر مالية قد تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية ففد تم وضع اللمسات الاخيرة على موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وتشير التقارير إلى أن السبت 8 اغسطس هو موعد مقترح لإنهاء بطولة الكأس، وسط مساعي الاتحاد الإنجليزي لإعادة استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد جائحة كورونا.

Advertisements

وعقد روؤساء أندية بريميرليج عدة اجتماعات في محاولة لإنهاء المباريات المتبقية لموسم 2019/20، كما يحرص الاتحاد الإنجليزي على إنهاء منافسات الكأس.

من جانبها، أشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم تحديد موعد نهائي الكأس في 8 أغسطس ولكن تاريخ منتصف الأسبوع 5 أغسطس قيد النظر أيضًا.

وكان الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي مارك بولينجهام قد ذكر قال في تصريحات صحفية: "لقد تأثرنا ماليًا بسبب تأجيل مباريات إنجلترا الدولية ومباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، وليس هناك جدول زمني واضح بشأن موعد عودتهم".

وأضاف: " من المتوقع أن يكون التأثير المالي الإجمالي حوالي 100 مليون جنيه إسترليني ويمكن أن يتجاوز 150 مليون جنيه استرليني اعتمادًا على مدة الإجراءات الطبية اللازمة للحكومة".