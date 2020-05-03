منافس الأهلي.. جاريدو يقود ثورة التصحيح في الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية إن إدارة نادي الوداد تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، تسعى لتصحيح مسار الفريق خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 360" المغربية فإن الإسباني جاريدو مدرب الفريق المغربي استقر على رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن جاريدو يسعى لتسريح مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين فشلوا في إثبات مكانهم في التشكيل الأساسي للفريق.

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وأضافت "le 360" أن سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي، قد يكرر ما فعله السنوات الماضية، بتسريح اللاعبين غير المرغوب فيهم، لأندية أخرى على سبيل الإعارة.

ويواصل لاعبو الوداد تدريباتهم في الحجر الصحي الذي فرضته السلطات لمواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنه في حالة عودة استكمال المنافسات الأفريقية، سيلتقي الوداد مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.