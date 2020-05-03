محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
زعمت تقارير أوروبية أن نادي وست هام ضد خطة استكمال بطولة الدوري الإنجليزي في ملاعب محايدة، وفي الوقت ذاته لا يمانع استكمال الموسم.
ويدرس الاتحاد الإنجليزي مع رابطة بريميرليج العديد من الحلول للخروج من أزمة استكمال الموسم بعدما تم تعليقه بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومن بين تلك الحلول التي تم اقتراحها لإنهاء المباريات التسع المتبقية هو اللعب في ملاعب محايدة لزيادة اجراءات الحماية والسلامة للاعبين وموظفي النادي.
وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن وست هام يعتقد أن اللعب في أماكن محايدة سيضر بنزاهة المسابقة.
وست هام ليس النادي الوحيد الذي لا يرحب بفكرة الملاعب المحايدة، فسبق للرئيس التنفيذي لبرايتون إعلانه رفضه للمقترح معللا أنه من الممكن أن يكون له تأثير على نزاهة المنافسة.
ويتبقى للهامرز خمس مباريات على ملعبه هذا الموسم ضد كل من وولفرهامبتون، أستون فيلا، واتفورد، بيرنلي وتشيلسي.
جدير بالذكر أن وست هام يحتل المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر وست هام ضد خطة استكمال الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.