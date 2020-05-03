وست هام ضد خطة استكمال الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية أن نادي وست هام ضد خطة استكمال بطولة الدوري الإنجليزي في ملاعب محايدة، وفي الوقت ذاته لا يمانع استكمال الموسم.

ويدرس الاتحاد الإنجليزي مع رابطة بريميرليج العديد من الحلول للخروج من أزمة استكمال الموسم بعدما تم تعليقه بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن بين تلك الحلول التي تم اقتراحها لإنهاء المباريات التسع المتبقية هو اللعب في ملاعب محايدة لزيادة اجراءات الحماية والسلامة للاعبين وموظفي النادي.

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وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فإن وست هام يعتقد أن اللعب في أماكن محايدة سيضر بنزاهة المسابقة.

وست هام ليس النادي الوحيد الذي لا يرحب بفكرة الملاعب المحايدة، فسبق للرئيس التنفيذي لبرايتون إعلانه رفضه للمقترح معللا أنه من الممكن أن يكون له تأثير على نزاهة المنافسة.

ويتبقى للهامرز خمس مباريات على ملعبه هذا الموسم ضد كل من وولفرهامبتون، أستون فيلا، واتفورد، بيرنلي وتشيلسي.

جدير بالذكر أن وست هام يحتل المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.