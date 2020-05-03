ليفربول يقود السباق.. نابولي يطلب 100 مليون يورو لبيع كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي نابولي الإيطالي لن يقبل بأقل من 100 مليون يورو لبيع مدافعه الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، حيث يقود ليفربول الإنجليزي سباق التعاقد معه مع أندية أخرى.

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللوسبورت" الإيطالية، فإن نابولي على استعداد للنظر في العروض الخاصة بالسنغال الدولية هذا الصيف.

ومع ذلك، فإن سعر الصفقة لن يقل عن 100 مليون يورو، بعدما كان سعر اللاعب يُقدر بـ120 مليون يورو في العام الماضي.

وأشارت الصحفية إلى أن ليفربول هو المرشح المفضل للتعاقد مع كوليبالي، خاصةً أن الصفقة ستشمل أيضًا المدافع الكرواتي ديجان لوفرين كجزء منها.

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ويقود ليفربول سباق التعاقد مع كوليبالي مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، لكن يبدو أن الناديين يركزان أكثر على مجالات أخرى لتحسينها في الوقت الحالي، بينما لا يزال باريس سان جيرمان في الصورة.

ويستهدف ليفربول تعزيز صفوف الفريق بكوليبالي، ليلعب إلى جانب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في الخط الخلفي للريدز.

وسيبلغ كوليبالي من العمر 29 عامًا في يونيو المقبل وينتهي عقده مع نابولي في 2023، ولكن لا يوجد شرط جزائي في عقده، لذلك يجب إجراء المفاوضات مع رئيس النادي أوريليو دي لورنتييس مباشرةً.

يذكر أن كوليبالي انتقل إلى نابولي قادما من جينك البلجيكي في عام 2014 مقابل 7.75 مليون يورو فقط.