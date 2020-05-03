عقود زمان (5).. طه إسماعيل: انتقلت للأهلي مقابل 30 جنيهًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

يلا كورة خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

يروي طه اسماعيل نجم الأهلي في خمسينيات و ستينيات القرن الماضي، كواليس انتقاله إلى الأهلي قادما من النادي المصري القاهري، بعدما ذاع صيته ومعه ميمي الشربيني الذي زامله أيضا في نفس الرحلة إلى الأهلي.

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ويقول:" انتقلت انا وميمي الشربيني إلى الأهلي وحصلت وقتها على 30 جنيه وكان عمري وقتها 18 عام، وفور التحاقي بالأهلي انضممت إلى الفريق الأول".

ويضيف اسماعيل:" كنت قادم من فريق مغمور ورغم ذلك لعبت في الفريق الاول باستمرار منذ انضمامي وكان عمري 18 سنة".

وأوضح، أنه في تلك الفترة كان يدرس في كلية الهندسة فقرر تركها للتفرغ للكرة، لكن إدارة الأهلي كان لها راي أخر فاقترحت عليه أن يكمل دراسته في كلية التربية الرياضية وتصرف له بدل سكن وبعض العلاوات ليكون قادرا على مواصلة الدراسة".

وأكمل: "كنت احتاج للنقود في هذه الفترة مع بدايتي مع الأهلي، فقرر الأهلي صرف لي بدل سكن 6 جنيه كقيمة كان يصرفها لنجوم الفريق انذاك القادمون من مدن خارج القاهرة".

وأتم: "الأهلي حدد لي قيمة سكن رغم انني كنت اعيش في القاهرة كالتي كانت تصرف لنجوم الفريق في تلك الفترة، وقتها كان مكافأة الفوز بالمباراة جنية أو اثنين ".