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اتحاد الكرة يطلب الاستعانة بالوزارات المختلفة حال عودة الدوري

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طلب مسئولو اتحاد الكرة، الاستعانة بالوزارات المختلفة، حال صدور قرار باستئناف النشاط الكروي، والذي توقف منذ شهرين للحد من انتشار .

وقال مصدر باتحاد الكرة: "خطابنا إلى وزارة

بشأن تصور عودة النشاط، تضمن طلب الاستعانة بالوزارات المختلفة، مثل المالية والصحة والدفاع، منعًا لحدوث أي أخطاء من أي نوع، وليكون التعامل مع ما تبقى من الدوري، كما لو كان بطولة تُنظمها مصر".

وتابع، أن اتحاد الكرة أكد في خطابه، أن دوره فني فقط، وأن وزارة الرياضة هي المسئولة عن التواصل مع الجهات المعنية لحسم مصير عودة الدوري.

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