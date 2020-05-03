إيطاليا تُعلن إلغاء الدوري بسبب كورونا .. الأربعاء

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الدوري الإيطالي قد يتم الإعلان عن إلغائه بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل، خاصة مع انتشار وباء كورونا في إيطاليا.
قالت صحيفة لا ريبوبليكا، إن جيوسيبي كونتي رئيس الوزراء في إيطاليا، قد يُعلن يوم الأربعاء عن إنهاء البطولة المحلية، خلال مؤتمر صحفي.
وتابع أن رئيس الوزراء قد يعلن هذا القرار رغم تصويت الأندية الإيطالية على استمرار مسابقة الدوري الإيطالي.
ويتصدر يوفنتوس بطولة الدوري في إيطاليا برصيد 63 نقطة، يليه فريق لاتسيو برصيد 62 نقطة.
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