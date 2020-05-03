أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الأبيض عن الفريق، لم يؤثر فنيًا بالسلب، مُعلقًا بقوله: "السكة الليتودي".
وتابع في تصريحات تليفزيونية إنه لم يكن مقتنعًا بحمدي النقاز منذ انضمامه للزمالك واختلف مع مرتضىمنصور رئيس النادي حول هذه الصفقة.
وواصل أنه كان ضد تعيين إيهاب جلال مدربًا للزمالك لأن المدير الفني للأهلي أو الزمالك لابد أن يكون أعلى من مستوى الفريقين وليس أقل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فاروق جعفر عن رحيل حمدي النقاز من الزمالك: "السكة اللي تودي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.