شاهد .. فاروق جعفر عن رحيل حمدي النقاز من الزمالك: "السكة اللي تودي"

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الأبيض عن الفريق، لم يؤثر فنيًا بالسلب، مُعلقًا بقوله: "السكة اللي

تودي".

وتابع في تصريحات تليفزيونية إنه لم يكن مقتنعًا بحمدي النقاز منذ انضمامه للزمالك واختلف مع مرتضى

منصور رئيس النادي حول هذه الصفقة.

وواصل أنه كان ضد تعيين إيهاب جلال مدربًا للزمالك لأن المدير الفني للأهلي أو الزمالك لابد أن يكون أعلى من مستوى الفريقين وليس أقل منهما.

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