شاهد .. وسام العابدي: الزمالك يملك فريقًا كبيرًا ويمكنه التتويج بالبطولات الأفريقية

أكد التونسي وسام العابدي لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض، بإمكانه العودة من جديد إلى الفوز بالبطولات الأفريقية خلال الفترة المقبلة.
وقال في تصريحات تليفزيونية: "بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي، وفي وجود المجموعة الحالية من اللاعبين، أرى أن الزمالك قادر على العودة لمنصاتالتتويج القارية مستقبلًا خاصة وأنه يملك فريقًا كبيرًا".
ولفت إلى أنه يحرص على التواصل مع العديد من نجوم الزمالك مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أبو العلا.
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