شاهد .. يامن بن ذكري: لاعب الأهلي هو أصعب من واجهت في مسيرتي

كشف التونسي يامن بن ذكري لاعب الزمالك السابق، عن أصعب مهاجم واجهه في مسيرته، وتحديدًا عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأبيض.
قال بن ذكري في تصريحات تليفزيونية، إن الأنجولي أمادو فلافيو لاعب الأهلي السابق هو أصعب مهاجمواجهه، كما أن محمد أبو تريكة كان لاعبًا مميزًا.
وواصل أن الأهلي في هذه الفترة ضم العديد من العناصر المتميزة مثل عماد متعب ومحمد بركات وغيرهما، مشيرًا إلى
ولفت إلى أن تصريح الهولندي رود كرول مدرب الزمالك السابق ضده بأنه مدافع بطيء أعطاه حافزًا قويًا لبذل مجهود مضاعف وتمكن من التواجد في منتخب تونس.
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