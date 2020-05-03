سكاي سبورتس تحتوي غضب محمد صلاح

قامت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بحذف "بوست" الخاص بالنجم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" الذي كانت تسأل فيه الجماهير اذا كان من الافضل لنادي ليفريول بقاء صلاح أو بيعه، و ارفقت به تقريرًا ، بشأن حاجة ليفربول لشراء لاعب جديد بعد تغير مهام صلاح.

لقى التقرير غضبًا كبيرًا من جماهير الريدز، ووكيل محمد صلاح أيضًا الذي أبرز أرقامه وإنجازاته خلال فترته مع ليفربول حتى الان، ومنافسته الدائمة على الحذاء الذهبي، حتى في الموسم الحالي، بعدما سجل ١٦ هدفًا، بفارق 3 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم

ليستر سيتي، مشيرًا إلى أنه برغم كونه جناح و ليس مهاجمًا.

وسخر محمد صلاح من تقرير سكاي سبورتس واضعًا رموز "ضاحكة" في إشارة لسخريته من التقرير قبل ان تقوم السكاي بحذف "بوست" ، من على حسابها على الانستجرام، وفيسبوك.

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ويتربع ليفربول صدارة الدوري الانجليزي برصيد 82 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف، بفارق 25 نقطة.

وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي لعامين متتاليين.