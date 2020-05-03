اخبار الرياضه

سكاي سبورتس تحتوي غضب محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قامت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بحذف "بوست" الخاص بالنجم الدولي محمد صلاح نجم ، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" الذي كانت  تسأل فيه الجماهير اذا كان من الافضل لنادي ليفريول بقاء صلاح أو بيعه، و ارفقت به تقريرًا ، بشأن حاجة ليفربول لشراء لاعب جديد بعد تغير مهام صلاح.

  لقى التقرير غضبًا كبيرًا من جماهير الريدز، ووكيل محمد صلاح أيضًا الذي أبرز أرقامه وإنجازاته خلال فترته مع ليفربول حتى الان، ومنافسته الدائمة على الحذاء الذهبي، حتى في الموسم الحالي، بعدما سجل ١٦ هدفًا، بفارق 3 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم

ليستر سيتي، مشيرًا إلى أنه برغم كونه جناح و ليس مهاجمًا.

وسخر محمد صلاح من تقرير سكاي سبورتس واضعًا رموز "ضاحكة" في إشارة لسخريته من التقرير قبل ان تقوم السكاي بحذف "بوست" ، من على حسابها على الانستجرام، وفيسبوك.

Advertisements

ويتربع ليفربول صدارة الدوري الانجليزي برصيد 82 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف، بفارق 25 نقطة.

وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي لعامين متتاليين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سكاي سبورتس تحتوي غضب محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا