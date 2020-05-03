تعرف على ملامح تصور اتحاد الكرة لاستئناف الدوري

علمت "الوفد"، ملامح تصور اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بشأن استئناف بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، حال موافقة مجلس الوزراء بقيادة د.مصطفى مدبولي.

وتضمن تصور اتحاد الكرة، عودة الفرق للتدريبات

بعد عيد الفطر المبارك، على أن يخوضوا فترة إعداد تتراوح من شهر إلى شهر وأسبوع، ثم يستأنف بعد ذلك الدوري في يوليو ويستمر لمدة تتراوح بين شهرين وشهرين ونصف.

وأكد مصدر باتحاد الكرة: "هذه ملامح التصور، لكن الموسم المقبل حال استئناف الدوري، سيكون مضغوطًا بدرجة كبيرة، لأنه يشهد إقامة أمم أفريقيا وأولمبياد طوكيو وأجندات دولية بجانب كأس العالم العسكرية".