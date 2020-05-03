اتحاد الكرة يبدأ غدًا صرف مستحقات الحكام

قرر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، بدء صرف مستحقات الحكام المتبقية، غدًا الأحد، بعد قرار اللجنة الخماسيةبرئاسة عمرو الجنايني، بصرف باقي المستحقات المالية للحكام بالكامل.
وأعلنت اللجنة الخماسية صرف باقي مستحقات الحكام البالغة 7 ملايين جنيه، وتقرر أن تصرف لجنة الحكام المبلغ إلى الحكام على ثلاث أيام تبدأ غدًا الاثنين وتنتهي الأربعاء.
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