من هو مايكل كاربوفنيك؟ الجوهرة التي التقطها برشلونة بالصدفة

أفادت تقارير إعلامية أن رادار نادي برشلونة التقط موهبة بولدنية تدعى “مايكل كاربوفنيك” من فريق فيسلا كاراكوف، وأعطى أوامره للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبات الجميع يسأل في كتلونيا من هو مايكل كاربوفنيك؟ .. كاربوفنيك كظهير أيسر وكلاعب وسط ميدان، وتم ربط العملاق الكتلوني بعدد من خيارات الظهير الأيسر في الأسابيع الأخيرة، حيث يهدف المدرب “كيكي سيتين” إلى زيادة المنافسة مع الإسباني “جوردي ألبا”.

ووفقًا لتقارير صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن برشلونة ليس الطرف الوحيد المهتم باللاعب الواعد، وهناك عمالة من إنجلترا وإسبانيا ترغب في التعاقد معه، وعلى رأسهم توتنهام الإنجليزي، الذي أرسل كشافين بالفعل لمتابعته.

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ومن المنتظر أن تبلغ قيمة اللاعب البولندي 6 ملايين يورو، وأوضحت “موندو” أن إدارة برشلونة سوف تتحرك خلال الأيام القادمة من أجل حسم الصفقة.

من هو مايكل كاربوفنيك؟

ظهر اللاعب البولندي الدولي تحت 19 عامًا بمستوى مبهر رفقة ناديه فيسلا كاراكوف، حيث يعتبر في الأساس مدافع أيسر، ولكن يمكنه أيضًا اللعب في خط الوسط، كلاعب جناح متقدم أو لاعب وسط دائرة، بسبب إجادته للتمريرات ورؤيته المميزة.

والطريف في الأمر أن برشلونة استهدف اللاعب بالصدفة، حيث أرسل كشافوه في الأساس لمتابعة مباريات ذات الفريق من أجل استكشاف زميله في الفريق “ألكسندر بوكسا”، ولكنهم أعطوا كل ثقتهم في اسم “مايكل كاربوفنيك”.