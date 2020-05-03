أستراليا تنقذ موسم الدوري الإنجليزي من الإلغاء

تم منح موسم الدوري الإنجليزي قبلة الحياة، بعد تلقي عرض لإنهائه في مدينة بيرث الأسترالية، أحد المدن التي لا تعاني من تفشي فيروس “كورونا” على مستوى العالم.

ويعتقد أن مسؤولي الدوري الإنجليزي حريصون على إنهاء الموسم، لكنهم لم يبتكروا بعد مسارًا واضحًا لخطة عمل تلعب خلالها الـ92 مباراة المتبقية، والتي يحتاج فيها ليفربول لمباراتين فقط من أجل إعلان نفسه بطلاً.

وأفادت صحيفة “الصن” أن عضو مجلس الشيوخ الأسترالي “جاري ويليامز” يقود اقتراح نقل موسم الدوري الإنجليزي إلى خارج بريطانيا، ليلعب في جزء آخر من المملكة المتحدة في الجزيرة الأسترالية، وتحديدًا بمدينة بيرث.

وذكر المعهد الأسترالي للرياضة أن النشاط الرياضي والكروي يجب أن يعود في بيئة خالية من الجماهير، مع نهاية شهر مايو، أو بداية شهر يونيو على أبعد تقدير.

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وتناقش حاليًا رابطة الدوري الإنجليزي هذا الاقتراح بجدية، ومن المنتظر عرضه على المسؤولين من أجل الموافقة عليه، وهذا نظرًا لخطورة إقامة المباريات في عدة مدن، وبدون فكرة المعسكرات المغلقة على اللاعبين والأندية.

وستكون هناك أربعة ملاعب تحت تصرف الرابطة الإنجليزي، وهي ملعب أوبتس (بسعة 65 ألف متفرج) و ملعب بيرث أوفال (بسعة 20 ألف متفرج) وملعب “WACA” (بسعة 24 ألف متفرج) وملعب “جوندالوب آرينا” بسعة (16 ألف متفرج)، وبهذا أستراليا تنقذ موسم الدوري الإنجليزي.

يذكر أن أندية البريميرليج اعتادت الذهاب في رحلات إلى أستراليا، وكانت جولة مانشستر يونايتد قبل الموسم الماضي في أستراليا، حيث تمتاز القارة الأصغر في العالم بالمناخ المعتدل طوال العام.